Dünya Sağlık Örgütü’nden intihar raporu

Dünya Sağlık Örgütü, intihar oranları ile ilgili rapor yayınladı.

Dünya Sağlık Örgütü, yayınladığı raporda dünyada en fazla intihar oranına sahip kıtanın Afrika olduğunu belirtti.

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki intihar oranlarına yer verildi.

Açıklamaya göre, Afrika, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta oldu.

Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama 9 kişinin intihar ettiği bilgisi paylaşılırken, bu oranın Afrika’da 11 kişiye yükseldiğine ve dünya ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Afrika’da her 500 bin kişiye bir psikiyatrist düştüğü ve bunun da DSÖ’nün tavsiyesinden 100 kat daha az olduğu kaydedildi.