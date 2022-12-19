Dünya Sağlık Örgütü’nden kolera açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, iklim değişikliği sebebiyle 30 ülkede artan kolera vakaları hakkında uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliği nedeniyle 30 ülkede kolera vakalarının arttığını duyurarak, salgının hızla yayıldığını, ölüm sayısının arttığını açıkladı. DSÖ’nün kolerayı araştıran ekibinin başkanı Philippe Barboza, kolera salgınındaki artışın eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirterek salgınların önceki yıllara göre daha büyük ve ölümcül olduğuna dikkat çekti.

Afrika’daki 30 ülke ile Haiti’de daha önce benzeri görülmemiş bir kolera salgını yaşandığıan dikkat çeken DSÖ, vakalarda hızla artış yaşandığını belirtti.

DSÖ, dünya genelinde her yıl ortalama 1,3 ila 4 milyon arasında kolera vakasının görüldüğünü, kolera kaynaklı 21 bin ila 143 bin arasında can kaybı meydana geldiğini bildirdi.

DAHA BÜYÜK VE ÖLÜMCÜL

DSÖ’nün kolera ve ishal gibi hastalıkları araştıran ekibinin başkanı Philippe Barboza, “Kolera salgınındaki artış, tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum. Sadece daha fazla salgın görmüyoruz. Bu salgınlar, önceki yıllara göre daha büyük ve ölümcül.” ifadelerini kullandı.

Kolera salgınının vaka ve ölümlerindeki artışın, son birkaç yıldaki düşüşün ardından görüldüğünü de belirten Barboza, bu hastalığa bağlı vaka ve ölümlerin artmasında iklim değişikliğinin doğrudan etkili olduğunu kaydetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar, bu yıl Lübnan, Somali ve Nijerya’daki mülteci kamplarında kolera salgınının yaşandığını da belirtti.

DSÖ yetkilisi, koleranın açıkça yoksulluk ve korunmasızlıkla ilişkili bir hastalık olduğunu da açıkladı.