Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik toplantı

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü ile ilgili toplantı düzenleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsten sonrası tüm dünyayı tehdit eden maymun çiçeği virüsü ile ilgili toplantı düzenleyecek.

Dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü konusunda endişeler devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) alarma geçti. Örgüt, geçen aydan bu yana süren maymun çiçeği virüsü salgınının küresel acil durum ilan edilip edilmemesini görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, DSÖ acil durum komitesinin, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesine yönelik tavsiyelerini, ilerleyen günlerde DSÖ yönetimine ileteceği bildirildi.

3 BİN 200’ÜN ÜZERİNDE VAKA, 70 CAN KAYBI

Toplantının ardından basına konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar virüsün endemik olduğu Afrika ülkeleri de dahil 48 ülkede 3 bin 200’ün üzerinde vaka tespit edildiğini, 2022’nin başından bu yana Orta Afrika’da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleştiğini aktardı.

Ghebreyesus, Nijerya’daki maymun çiçeği vakalarının çoğunun kadın olduğunun altını çizerek, virüsün sadece erkekler arasında bulaşmadığına dikkati çekti.

“NASIL YAYILDIĞINI ÖĞRENMEK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR”

Maymun çiçeğinin endemik olmayan birçok ülkede ilk defa görüldüğünü hatırlatan Ghebreyesus, “Bu hastalığın nasıl yayıldığını tamamen öğrenmek kritik önem taşımaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ acil durum komitesi, maymun çiçeğinin tehlike boyutunu değerlendirmek üzere ilerleyen günlerde yine toplanacak.