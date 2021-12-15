Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemi konusunda uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, “Omicron vakaları şimdiye dek 77 ülkede tespit edildi. Gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor” dedi.

Ghebreyesus, sözlerine “Bu virüsü şu ana kadar hafife aldık. Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile, çok sayıda vaka hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir” şeklinde devam etti.

Bununla birlikte, Omicron varyantı ilk olarak Kasım ayında Güney Afrika’da tanımlandı ve ülke o zamandan beri enfeksiyonlarda bir artış gördü. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Covid-19’a yakalandı ve şu anda hafif semptomlarla tecrit ediyor. Omicron’un ortaya çıkmasının ardından bir dizi ülke Güney Afrika’yı ve komşularını etkileyen seyahat yasakları getirdi, ancak bu, onun dünyaya yayılmasını engelleyemedi.