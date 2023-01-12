Dünya Sağlık Örgütü’nden maske açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan’dan yayılan ve tüm dünyayı sarsan corona virüs vakalarındaki artışa dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün birçok ülkede yeniden artması üzerine havayoluyla seyahat eden yolculara maske takmaları önerisinde bulundu.

DSÖ Avrupa yetkilisi Catherine Smallwood, Omicron’un alt varyantı XBB.1.5’in Avrupa’da da görüldüğünü duyurdu. Bu nedenle yolculara, uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takmaları önerildi. Smallwood, özellikle de Kovid-19’un yeniden hızla arttığı bölgelerden gelen yolcuların maske takması gerektiğini söyledi. Şu an 10’dan fazla ülke, Çin’den gelen yolculardan Kovid-19 testi istiyor.