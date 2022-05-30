Dünya Sağlık Örgütü’nden maymun çiçeği virüsü açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs sonrası dünyanın yeni korkulu rüyası olan maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede 257 kişiye bulaştığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeğinin yayılımına dair son bilgileri paylaştı.

26 Mayıs itibarıyla DSÖ merkezine 23 ülkeden raporlanan vakalardan 257’sinin doğrulandığı, 120 şüpheli vakanın incelendiği ve virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

DSÖ üyesi ülkelere, “maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek kişilere doğru bilgilendirmede bulunma”, “virüsün risk grupları arasında daha fazla yayılımını önleme” ve “virüsle mücadele için sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma” çağrısı yapıldı.

En çok vaka İngiltere’de

Örgütün sitesinde yayımlanan vaka tablosuna göre, en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü İngiltere’de 106, Portekiz’de 49, Kanada’da 26, İspanya’da 20, Hollanda’da 12 ve ABD’de 10 vaka bulunuyor.