Dünya Sağlık Örgütü’nden salgın için yeni açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının bitmesi için önlemlere uyulmasının şart olduğunu belirtti.

DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Berlin’deki Dünya Sağlık Zirvesi’nde COVID-19 salgınının “bitmekten çok uzak” olduğunu söyledi. ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusunu yanıtlayan Ghebreyesus, “Cevabım, ‘Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek’. Bu bizim elimizde. İhtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz ancak Dünya bu araçları kullanmadı” derken, “Haftada 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak. Bildiğiniz gibi bu yıl sonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40’ını aşılamayı hedefledik” diye konuştu.