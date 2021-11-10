Dünya Sağlık Örgütü’nden uyarı geldi

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsle mücadele ile ilgili yaptığı açıklamasında şırınga kıtlığı konusunda uyardı.

Afrika nüfusunun henüz yalnızca yüzde 8’i aşılanmışken, DSÖ temsilcileri şırınga kıtlığını “gerçek bir olasılık” diye niteliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022’de dünyanın şırınga kıtlığıyla karşı karşıya gelebileceğine dair uyarıda bulundu.

Örgütün yeni açıklamasında şırınga açığının bir sene içinde 2 milyara varabileceği ve üretimin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Buna göre üretim yeterince hızlanmazsa şırınga eksiği, küresel çapta aşı uygulamalarını tehlikeye atabilir.

Kovid-19 aşı kampanyalarının küresel tedariki zora soktuğu belirtilen açıklamada şırınga arzının aşı arzına yetişmesi gerektiği vurgulandı.

DSÖ’nün kıdemli danışmanlarından Lisa Hedman, “Aşı şırıngasında sıkıntı çekebileceğimize dair gerçek bir endişeyi dile getiriyoruz” diye konuştu:

Bu durum bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddi sorunlara yol açacak.

AFP’ye göre dünya genelinde 7,25 milyardan fazla Kovid-19 aşı dozu uygulandı. Bu, pandemiden önce yıllık rutin doz sayısının neredeyse iki katına denk geliyor. Dolayısıyla gereken şırınga sayısı da iki katına çıkmış oluyor.