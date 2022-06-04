Dünya Sağlık Örgütü’nden virüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü hakkında yaptığı açıklamada vakaların arttığını duyurdu.

Maymun çiçeği vakaları küresel olarak her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 30 ülkede en az 643 maymun çiçeği vakasının doğrulandığını duyurdu. DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, birçok ülkede maymun çiçeğinin aniden ortaya çıkmasının, virüsün yıllardır sessizce yayıldığı anlamına geldiği ve pek çok ülkede henüz tespit edilmemiş çok sayıda vaka olabileceği anlamına geldiği konusunda uyardı.

Maymun çiçeği salgını, daha önce görülmediği ülkelerde yayılmaya devam ediyor. Bu durum küresel sağlık yetkililerini yüksek alarma geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün endemik olmadığı onlarca ülkede 643’ten fazla maymun çiçeği vakasının doğrulandığını açıkladı.