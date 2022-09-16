Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, corona virüsle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 haftalık can kayıplarının Mart 2020’den beri en düşük seviyeye geldiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz” dedi. “Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz” diyen Ghebreyesus, “Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız” dedi.