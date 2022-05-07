Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni uyarı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ile ilgili yaptığı açıklamasında kıtada yükselen obezite sorununa dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa’da obezite oranlarının “salgın boyutlarına” ulaştığını söyledi. Konu, salı günü Avrupa Obezite Kongresi’nde açıklanan önemli bir raporda vurgulandı.

Sağlık gözlemcileri, oranların “hâlâ yükseldiği” uyarısında bulunarak, bölgedeki hiçbir ülkenin 2025 yılına kadar DSÖ’nün obezite oranlarını durdurma hedefini karşılamasının beklenmediğini belirtti.

Raporda, “Endişe verici bir şekilde, aşırı kilo ve obezite prevalansında tutarlı artışlar oldu ve bölgedeki tek bir üye devlet dahi, obezitedeki artışı 2025 yılına kadar durdurma hedefine ulaşma yolunda değil” diyor.

Hastalık bölgede yılda yaklaşık 1,2 milyon ölüme ve yaklaşık 200 bin kanser vakasına neden oluyor.

Rapora göre bu rakam daha da artacak ve bazı ülkelerde obezitenin sigara içmek dahil diğer kanser risk faktörlerini geride bırakması bekleniyor.

Belgede, “DSÖ Avrupa bölgesi genelinde, obezitenin yılda en az 200.000 yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması muhtemeldir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir” ifadesine yer verildi.