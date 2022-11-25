Dünya Sağlık Örgütü’nün başı yapılan hatayı açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün başı Soumya Swaminathan, salgının hava yoluyla bulaşmaya yönelik ilk tutumundan duyduğu pişmanlığı açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yakında görevden ayrılacak baş bilim insanı, örgütün Kovid pandemisini ilk ele alma şeklinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

63 yaşındaki Soumya Swaminathan görevde bulunduğu süreyi değerlendirirken DSÖ’nün, SARS-CoV-2’nin aerosoller yoluyla bulaşabileceğini daha önceden anlaması gerektiğini itiraf etti.

Science Insider’a konuşan Swaminathan, “Elimizdeki kanıtlara dayanarak bunu çok daha önce yapmalıydık ve bu örgüte pahalıya mal oldu” dedi.

“[DSÖ’ye yönelik eleştirilerin] haksız olduğunu söyleyebilirsiniz çünkü [virüslerin] taşınması söz konusu olduğunda, havalandırma ve maske dahil tüm yöntemler hakkında konuştuk. Ancak aynı zamanda, üstüne basa basa, “Bu hava yoluyla bulaşan bir virüstür” demiyorduk. Bunu çok çok daha önce yapmadığımız için pişmanım.”

Temmuz 2020’de DSÖ, hava yoluyla bulaşma konusundaki kılavuzunu güncelleyerek “SARS-CoV-2’nin hava yoluyla bulaşmasının aerosol üreten tıbbi prosedürler sırasında meydana gelebileceğini” belirtmişti.