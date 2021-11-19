Dünya Sağlık Örgütü’nün raporu yanlış çıktı

Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüs ile ilgili yaptığı rapordaki sıfırıncı hasta yorumu yanlış çıktı.

Science dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve çeşitli istihbarat kurumları tarafından uzun süredir araştırılan Covid-19’un kökenlerine ışık tutuyor. DSÖ’nün yanlış bir yöntem izlediğini öne süren çalışma, pandeminin sıfırıncı hastasının Çin’in Wuhan kentinde yer alan canlı hayvan pazarındaki bir kadın olduğunu açıkladı. Yeni rapor, ayrıca Covid-19 pandemisinin hayvan pazarında mı yoksa aynı şehirdeki bir laboratuvardan mı sızdığı konusundaki tartışmayı da noktalayacak gibi görünüyor.