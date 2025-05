Dünya Sağlık Teşkilatı, Tütünün Tehlikelerini Açıkladı

DSY AÇIKLAMASI: Tütün Kullanımı Hayat Kaybının Başlıca Nedenlerinden biridir

Dünya Sağlık Teşkilatı (DST), tütün kullanan her iki kişiden birinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. DST’nin verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar insan tütün ürünü kullanmakta. Tütün ürünü kullanımı, sağlık sorunları ve can kaybı açısından en önemli etkenlerin başında yer alıyor. “Tütün ürünü kullanan her 2 kişiden 1’i bu alışkanlıkla ilişkili hastalıklar sonucu beklenen yaşam süresinden daha erken bir dönemde hayatını kaybediyor.”

HER YIL 8 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

DST’nin araştırmalarına göre, tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sonucunda her yıl 8 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Bu can kayıplarının 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımına bağlıyken, 1,2 milyondan fazla kişi ise pasif etkilenim (tütün dumanına maruz kalma) neticesinde yaşamını yitiriyor. DST verilerine göre; dünya genelinde çocukların yarısı tütün dumanı ile kirlenmiş havayı teneffüs etmekte ve her yıl 65 bin çocuk, bu pasif etkilenim yüzünden hastalıkların kurbanı olabiliyor.

HAMİLELİKTE Tütün Kullanımı BEBEKLER İÇİN RİSK TEŞKİL EDİYOR

Hamilelik döneminde tütün ürünü kullanımı veya tütün dumanına maruz kalmak, bebekler için ömrü boyunca sürecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca tütün ürünleri, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra 69 farklı kanser türüne de sebep oluyor. Tütün kullanan insanlarda akciğer kanseri gelişme riski, tütün kullanmayanlara göre 25 kat daha fazla görülüyor.

ERKEN BIRAKMAK CAN KAYBI RİSKİNİ AZALTIYOR

Tütün ürünü kullanımını bırakmanın faydaları her yaşta kendini göstermektedir. Ancak genç yaşlarda bırakmak, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan kaynaklanan can kaybı riskini yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıyor.