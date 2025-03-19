Dünya Salon Atletizm Şampiyonası: Türk Sporcular Yarışacak

ÇİN’DE DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NA KATILIM

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Çin’in Nanjing şehrinde gerçekleştirilecek olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılmak için hazır. 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada, Milli takım sporcuları Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay, Ersu Şaşma ve Mikdat Sevler pistte yer alacak.

HAZIRLIKLAR VE GÜVEN

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, sporcuların bu önemli organizasyona yönelik çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtiyor. Karadağ, “Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılacak sporcularımıza çok güveniyoruz. Ersu Şaşma direkt finalde yarışacak. Diğer sporcularımız Ertan, Mustafa ve Mikdat’ın ise elemelerde başarılı olarak finale çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Değerli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Milli sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde görüş belirtiyor.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcuların programı ise şu şekilde düzenleniyor:

21 Mart Cuma

– 07.55 – 60M Erkekler (Seçme) – Ertan Özkan – Mustafa Kemal Ay

– 15.03 – 60M Erkekler (Yarı Final) – Ertan Özkan – Mustafa Kemal Ay

– 16.24 – 60M Erkekler (Final) – Ertan Özkan – Mustafa Kemal Ay

22 Mart Cumartesi

– 05.25 – 60M Engelli Erkekler (Seçme) – Mikdat Sevler

– 14.50 – 60M Engelli Erkekler (Yarı Final) – Mikdat Sevler

– 16.05 – 60M Engelli Erkekler (Final) – Mikdat Sevler

Şampiyona öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, ülkemizi temsil etmek için büyük bir heyecanla yarışacak.