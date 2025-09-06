Dünya Şampiyonası’nda İtalya-Brezilya Maçı!

HEYECAN DORUKTA

Dünya Şampiyonası’nda büyük bir heyecan yaşanıyor. Yarı finalde karşılaşacak İtalya ve Brezilya maçının galibiyeti merakla bekleniyor. Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, güçlü rakibi Japonya’yı 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası finaline ilk kez adını yazdırmayı başardı. İtalya – Brezilya voleybol maçı ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

CRİTİK MAÇ GÜNÜ

Voleybolseverlerin sabırsızlıkla beklediği İtalya-Brezilya yarı final karşılaşması, 6 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15.30’da başlayacak. Bu önemli müsabaka, Dünya Voleybol Şampiyonası’nın en kritik eşleşmelerinden biri olarak değerlendirilmekte. İki güçlü ekip, finale yükselmek için parkede mücadele edecek.

TARİHİ ANLAR YAŞANDI

Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya geldi. Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda gerçekleşen maçın ilk setini 25-16 ile kazanan Japonya öne geçti. Ancak Filenin Sultanları, ikinci sette kontrolü alarak 25-17’lik skorla durumu eşitledi. Üçüncü seti 25-18 ile kazanarak üstünlüğünü sürdürdü. Son sette de etkili oyununu sürdüren takımımız, mücadeleyi kazanarak tarihindeki ilk Dünya Şampiyonası finaline adını yazdırdı.