Dünya Şampiyonası’nda Nusrat Altın Madalya

ALTIN MADALYA KAZANILDI

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama yarışında altın madalyayı kazandı. Romanya’da gerçekleşen bu uluslararası etkinlikte, Altınverdi 26.98 saniyelik süresiyle altın madalya alarak dünya şampiyonu unvanını elde etti.

BRONZ MADALYA KAZANILDI

Aynı şampiyonada milli sporcu Tuncer Berk Ertürk, erkekler 200 metre kelebek finalinde 1 dakika 58.21 saniye ile bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarılar, Türkiye yüzme sporunda elde edilen önemli dereceleri temsil ediyor.