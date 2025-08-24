Haberler

Dünya Şampiyonası’nda Nusrat Altın Madalya

ALTIN MADALYA KAZANILDI

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama yarışında altın madalyayı kazandı. Romanya’da gerçekleşen bu uluslararası etkinlikte, Altınverdi 26.98 saniyelik süresiyle altın madalya alarak dünya şampiyonu unvanını elde etti.

BRONZ MADALYA KAZANILDI

Aynı şampiyonada milli sporcu Tuncer Berk Ertürk, erkekler 200 metre kelebek finalinde 1 dakika 58.21 saniye ile bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarılar, Türkiye yüzme sporunda elde edilen önemli dereceleri temsil ediyor.

Haberler

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Haberler

Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

