Dünya Şehirlerinde Etkinlikler Düzenlenecek

ETKİNLİKLER DOLU DOLU BİR HAFTA

Bu hafta dünyanın birçok kenti, tiyatro gösterimlerinden konserlere, film festivallerinden sanat etkinliklerine kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’nde bugün “Kültürel Kriz: Gazze” temalı bir panel gerçekleşiyor. Bu panelin konuşmacıları arasında Mohamed Abusal, Aser El Saqqa, Dima Srouji, Malak Mattar ve Venetia Porter bulunuyor.

ART BRUSSELS SANAT FUARI

Avrupa’nın önde gelen sanat fuarlarından biri olan Art Brussels, 25-28 Nisan tarihlerinde 150’den fazla galeriyi Brüksel’de ağırlayacak. Dört farklı tematik bölümde hem sanat profesyonellerini hem de sanat meraklılarını bir araya getirecek olan bu fuar, çağdaş sanatın nabzını tutmaya yönelik bir platform sunuyor.

SAN FRANCİSCO ART FAIR

San Francisco’daki Fort Mason Center’da 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan San Francisco Art Fair, soyut resimler, büyük enstalasyonlar, modern heykeller, fotoğraflar ve özel takı koleksiyonları gibi eserlerin sergileneceği bir etkinlik olacak. Latin Amerika sanat sahnesinin önemli bir temsilcisi olan Pinta PArC, Lima’da yerel sanatçıları desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyecek.

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 26-27 Nisan’da “18. Copenhagen Sakura Festival” yapılacak. Gelenekselleşen Shakespeare Doğum Günü Kutlaması ise Londra’da 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te ise bağımsız ve deneysel filmleri ön plana çıkaran “Buenos Aires Bağımsız Sinema Festivali” (BAFICI) 31 Nisan’a kadar sürecek. Ayrıca “Brüksel Kısa Film Festivali” 24 Nisan-3 Mayıs, “49. Atlanta Film Festivali” 24 Nisan-4 Mayıs, “Novi Sad Film Festivali” 25-27 Nisan ve “Boston Bağımsız Film Festivali” 23-30 Nisan tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

KONSERLER VE YENİ FILM VIZYONLARI

ABD’li şarkıcı Katy Perry, 25 Nisan’da Mexico City’de “143” adlı albümünün tanıtımı kapsamında dünya turnesinin ilk konseri için sahne alacak. Beyonce, “Cowboy Carter Tour” albümü ile çeşitli stadyumlarda konserler verecek ve 28 Nisan’da Kaliforniya Inglewood’da hayranlarıyla buluşacak. Ayrıca Kendrick Lamar ve SZA, “Grand National Tour” kapsamında 25 Nisan’da Houston ve 26 Nisan’da Arlington’da konser gerçekleştirecek.

ABD’de 25 Nisan’da vizyona girecek 8 film arasında, Gavin O’Connor’un yönettiği ve Ben Affleck’in başrolünü üstlendiği “Hesaplaşma 2: Micenx” yer alıyor. Ayrıca korku türündeki “Until Dawn: Şafağa Kadar”, “Kefenler” ve “Skill House” filmleri ile belgesel niteliğindeki “Cheech & Chong’s Last Movie” de beyaz perdede gösterilecek. Gençlik ve macera kategorisinde “The Legend of Ochi” ve aksiyon türündeki “Bears of Ship” filmleri de sinemaseverlerin ilgisini çekecek. “Four Letters of Love” filme ise Pierce Brosnan, Helena Bonham Carter, Gabriel Byrne ve Donal Finn başrolde yer alıyor.