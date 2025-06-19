Dünya Spor Tarihinin En Büyük Satışı

DÜNYA SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Dünya spor tarihinin en büyük transferi yapıldı. NBA takımlarından Los Angeles Lakers’ın sahibi olan Buss ailesi, takımın satışında MLB ekibi Los Angeles Dodgers’ın da ortaklarından Matt Walter ile el sıkıştı. Buss ailesi, 45 yıl önce 67.5 milyon dolara satın aldığı Lakers’ın çoğunluk hisselerini bu sefer 10 milyar dolara sattı. Walter, İngiltere Premier Lig’deki Chelsea’nin yanı sıra WNBA ekibi Los Angeles Sparks’ın da hissedarıdır. 2021 yılından bu yana Lakers’ta yüzde 21 oranında bir hissesine sahipti.

LAKERS’IN SATIŞI REKOR KIRMAYI BAŞARDI

Los Angeles Lakers’ın satışı, spor tarihindeki en yüksek bedelli kulüp satışı unvanını kazandı. Önceki rekor ise bir başka NBA ekibi olan Boston Celtics’e aitti. Lakers’ın satışından sonra oluşan spor tarihindeki en pahalı kulüp satışları sıralaması merakla bekleniyor.