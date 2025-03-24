Dünya Su Günü Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşti

SU VERİMİLİĞİ ZİRVESİ KAPSAMINDA GÜNDEM MADDELERİ

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde İstanbul’da Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına vurgu yapmayı hedefleyen zirveye, Atatürk Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu katılım sağladı. Zirve, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla zenginleşti.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNEMLİ ANKETLER

Programda, su verimliliğiyle ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı. Su krizinin dünya genelinde bir mesele haline geldiğine dikkat çekilen toplantıda, su kaynaklarının korunmasına yönelik sürdürülebilir politikaların önemi vurgulandı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, zirvenin ardından yaptığı değerlendirmede, suyun bugünün değil, geleceğin en değerli hazinelerinden biri olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, “Su, yaşamın kaynağı ve geleceğimizin teminatıdır. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde organize edilen bu kıymetli zirvede, suyun korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerine yürütülen çalışmaları yakından takip etme şansı bulduk. Atatürk Üniversitesi olarak, su verimliliği ve çevre politikalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Hacımüftüoğlu, su gibi değerli bir kaynağın korunmasına yönelik bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, teşekkür etti. “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırmaları ve çevre politikalarına katkılarıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda sorumluluk almaya devam edecek. Zirvenin ardından Rektör Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte iftar programına katıldı.