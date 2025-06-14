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Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) Toprak Birinci

SUPERBIKE ŞAMPİYONASI’NDA İLK GÜN YARIŞI BİTTİ

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK), İtalya etabının ilk gün yarışları tamamlandı. Emilia-Romagna Pisti’nde gerçekleşen hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, etkileyici bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Yarış boyunca rakiplerine fırsat tanımayan Toprak Razgatlıoğlu, toplam puan tablosunda en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile arasındaki farkı 26 puana indirdi. Bu sonuçla Toprak, 246 puana ulaşmayı başardı.

İKİNCİ GÜN YARIŞI YARIN GERÇEKLEŞECEK

Dünya Superbike Şampiyonası’nda ikinci gün yarışı, yarın TSİ 13.20’de gerçekleşecek. Yarışseverler, bu heyecan dolu etkinliği merakla bekliyor.

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