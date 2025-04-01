Dünya Tahıl Üretimi 2025’te Artacak

ULUSLARARASI HUBUBAT ÜRETİMİNE YÖNELİK BEKLENTİLER

Uluslararası Hububat Konseyine (IGC) göre, 2025 / 2026 sezonunda dünya genelinde tahıl üretiminin 62 milyon ton artışla 2 milyar 368 milyon tona ulaşması bekleniyor. IGC’nin mart ayındaki raporuna göre, Haziran 2024 / Temmuz 2025 döneminde dünya hububat üretiminin, önceki sezona kıyasla sadece 4 milyon ton düşüşle 2 milyar 306 milyon tona gerilemesi öngörülüyor.

Dünya tahıl tüketiminin 13 milyon ton artarak 2 milyar 336 milyon tona ulaşmasını tahmin eden IGC, küresel stokların ise 30 milyon ton gerileyerek 577 milyon tona düşeceğini bildiriyor. Küresel üretimdeki azalma, mısır üretimindeki yüksek oranlı düşüşten kaynaklanıyor. Dünya mısır üretiminin bu sezon, geçen döneme göre 14 milyon ton düşerek 1 milyar 217 milyon tona inmesi bekleniyor.

MISIR VE BUĞDAY ÜRETİMİ ARASINDAKİ DENGE

Mısırdaki bu düşüş, buğdayda 4 milyon ton ve soya üretiminde 22 milyon tonla dengeleniyor. Konsey, 2025 / 2026 sezonuna dair üretim ve tüketim tahminlerini de paylaştı. Gelecek sezona yönelik beklentilere göre, buğdayda 8 milyon tonluk artışa rağmen mısırın 52 milyon tonluk yükselişle 1 milyar 269 tona ulaşması, dünya üretimini artırıyor.

KÜRESEL TAHIL TÜKETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Artan küresel talep, dünya genelinde tüketim artışını sürdürüyor. Dünya mısır tüketiminin 25 milyon ton artarak 1 milyar 263 milyon tona, buğday tüketiminin 6 milyon ton artışla 813 milyon tona, soya talebinin ise 17 milyon ton artışla 426 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede, 2025 / 2026 sezonunda küresel tahıl tüketiminin 33 milyon ton artışla 2 milyar 367 milyon tona ulaşması bekleniyor. Üretim ve tüketim arasındaki 1 milyon tonluk fark, stokları dengede tutmaya yardımcı oluyor.