Dünya Trump’ın Kararına Kilitlendi

TRUMP’IN KARAR AŞAMASININ ÖNEMİ

İran-İsrail çatışmasında, dünya ABD Başkanı Donald Trump’ın alacağı karara odaklandı. Trump’ın İran’a karşı savaşa katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusuyken, yeni açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump, henüz kesin bir karar vermediğini belirterek, İran’ın kendisiyle müzakere etmek istediğini dile getirdi. Beyaz Saray’da, İran-İsrail konusunu görüşmek üzere üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Trump şu sözleri sarf etti: “Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermek için son saniyeye kadar bekliyorum çünkü savaşta her şey değişebilir.”

İRAN’IN NÜKLEER KONUSU VE GÖRÜŞMELER

Trump, “ABD’nin Orta Doğu’da bir çatışmaya dahil olma ihtimalini istemiyorum. 1 saat içinde Beyaz Saray’da İran-İsrail konulu görüşme olacak,” dedi. Başkan, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına çok az bir zaman kaldığını da vurguladı. “O anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdim. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı, ama şimdi imzalamak daha zor. İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır. Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olamazlar,” şeklinde konuştu. İran, Beyaz Saray’da görüşme talep etti ve Trump, “Belki bunu yapabilirim. İran’la görüşme kapısını kapatmadım. İran ile hala anlaşma olabilir,” ifadesini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın 224 olarak açıklandığı bu saldırılara karşı, İran ordusu İsrail’e balistik füzelerle misillemede bulundu. Bu saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500’den fazla yaralı olduğu bildirildi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.