Dünya Üst Sıralaması Sonuçları Açıklandı

DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA ÖNE ÇIKAN TÜRK ÜNİVERSİTELER

Dünyanın en prestijli yükseköğretim sıralama kuruluşlarından biri olan Shanghai Ranking (Academic Ranking of World Universities – ARWU) 2025 sonuçlarını duyurdu. Bu sıralama, üniversitelerin global ölçekte akademik kapasitesini, araştırma gücünü ve uluslararası görünürlüğünü değerlendiriyor. Kapsamı sadece güncel yayın performansıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda tarihsel birikimi ve mezun etkisini de analiz ediyor.

ARWU’nun metodolojisi, üniversitelerin akademik başarılarını farklı boyutlarda ölçüyor. Bunlar arasında Nobel veya Fields Madalyası’nı kazanmış mezunlar ya da akademik kadroda yer alan isimler, Clarivate’ın Highly Cited Researchers listesine giren bilim insanları, Nature ve Science gibi prestijli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası indekslerde yer alan SCI-Expanded ve SSCI yayınları, ve Nobel ya da Fields Madalyası sahibi mezunların sağladığı Mezun Puanı yer alıyor. Bu kriterler, köklü üniversitelere bir avantaj sağlarken, genç üniversiteler açısından yükseliş fırsatları yaratıyor.

TÜRKİYE’DEN ÜNİVERSİTE SONUÇLARI

İstanbul Üniversitesi, 401–500 bandından 501–600 bandına gerilemesine rağmen Türkiye’nin en üst sırasını korudu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ise 601–700 bandındaki konumunu sürdürüyor ve Türkiye sıralamasında ikinci yerde bulunuyor. Yükseliş trendini sürdüren eş zamanlı olarak genç bir üniversite olarak dikkat çekiyor. Ankara Üniversitesi, 801–900 bandından 701–800 bandına çıkarak bir yükseliş kaydetti. Hacettepe Üniversitesi, 701–800’deki yerini korudu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 801–900’den 701–800 bandına yükseldi. Koç Üniversitesi, 701–800 bandındaki konumunu devam ettirirken, Ege Üniversitesi 901–1000’den 801–900 bandına yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 701–800’den 801–900 bandına geriliyor. Atatürk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi, 901–1000 bandındaki yerlerini korurken, Marmara Üniversitesi, bu yıl ilk kez 901–1000 bandından listeye girdi.

SAĞLIK ODAKLI ÜNİVERSİTELERİN YÜKSELİŞİ

Türkiye’nin sağlık alanındaki rekabet, sıralamada önemli şekilde yer buluyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olarak 2. sırada yer aldı. Henüz yeni mezun vermeye başlamış olmasına rağmen güçlü akademik üretkenlik ve araştırma kapasitesi ile dikkat çekiyor. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, sağlık bilimlerinde köklü üniversiteler olarak üst sıralardaki konumlarını koruyor. Bu durum, Türkiye’de sağlık temelli araştırma ve eğitimde yeni bir denge oluşumunu gösteriyor.

MEZUN AĞI ETKİSİ VE SONUÇLAR

İstanbul Üniversitesi, mezun gücünde 100 puan ile açık ara liderliğini sürdürüyor. Hacettepe Üniversitesi, 80,4 puan ile güçlü bir sağlık mezun ağına sahip. Ankara Üniversitesi, 73,0 puan ile kamu yönetimi ve akademide köklü bir etkiye sahip. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, henüz yeni mezunlar vermeye başlamış olması sebebiyle 44,4 puanla geride, ancak mezun sayısı arttıkça sıralamada yükselmesi bekleniyor.

REKTÖRDEN YENİ MESAJ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, elde edilen başarının sadece bir sıralama sonucu olmadığını, aynı zamanda üniversitenin gelecek vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti: “Shanghai Ranking 2025’te elde ettiğimiz bu prestijli konum, üniversitemizin uluslararası bilim dünyasında hızla yükselen bir aktör olduğunu açıkça göstermektedir. Bu başarı, yalnızca bugün yaptığımız çalışmaların değil, geleceğe attığımız sağlam adımların da bir yansımasıdır.” Ayrıca, “Mezun sayımız ve etkimiz arttıkça, sıralamada daha da yükseleceğiz. Henüz çok genç bir kurum olmamıza rağmen Türkiye’de ikinci sırada yer almamız, bilimsel üretkenlikte ulaştığımız düzeyi gözler önüne seriyor. Hedefimiz yalnızca ilk 500’e girmek değil; uzun vadede ilk 100’de yer alarak Türkiye’nin bilimsel bağımsızlığına ve global rekabet gücüne katkı sunmaktır.” diye ekledi. Prof. Dr. Aydın, bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilere teşekkür etti ve üniversitenin sağlık eksenli çalışmalara devam edeceğini vurguladı.