Dünya Voleybol Şampiyonası 22 Ağustos’ta Başladı

DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Dünya Voleybol Şampiyonası 22 Ağustos’ta gerçekleşti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, bugün TSİ 15.30’da ilk maçında İspanya ile karşılaşacak. E grubunda mücadele edecek kadın voleybolcular, sırasıyla Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile yarışacak. Takım, 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 15.30’da Bulgaristan ile, 27 Ağustos Çarşamba günü ise 12.00’de Kanada ile oyun oynayacak.

Milli takımda yer alan oyuncular şöyle: Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylil Akarçeşme Yatgın. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, son 16’ya kalacak. Ardından A-H, D-E, B-G, C-F eşleşmeleri sırasında, birinci grupların liderleri diğer grubun ikincileriyle yarışacak. Bu karşılaşmalardan galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek.

TURNUVANIN SONU

Yarı final, üçüncülük ve final maçları turnuvanın devamında gerçekleşecek. Şampiyona 7 Eylül’de sona erecek. Maçlar Bangkok, Phuket, Chiang Mai ve Nakhon Ratchasima kentlerinde oynanacak olup, Türkiye’nin grup maçları Nakhon Ratchasima’da yapılacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dört yılda bir düzenlenen bu turnuvaya ilk kez 2006’da katıldı ve o yıl 10’uncu olarak tamamladı. Sonraki yıllarda ise 2010’da 6’ncı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci sırayı elde etti.