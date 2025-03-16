Dünya Yetim Günü İçin Manisa’da İftar Etkinliği

HAYIRSEVERLERİN BİR ARAYA GELİŞİ

15 Mart Dünya Yetim Günü dolayısıyla, Manisa’da yer alan dört sivil toplum kuruluşu tarafından 550 kişilik bir iftar organizasyonu yapıldı. Bu etkinlikte çocuklar, iftar sonrası sunulan ramazan şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır ile mutlu edildi. İHH Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube ve Türk Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi, Manisa Şelale Plaza’da bir araya gelerek bu anlamlı iftar programını düzenledi. Programa katılım oldukça yoğundu; Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İHH Manisa Şube Başkanı Abdullah Oluk, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Dr. Muzaffer Yurttaş gibi önemli isimler davetliydi.

ETKİNLİKTE NELER OLDU?

İftar yemeği sonrası semazen gösterisi ile izleyicilere görsel bir şölen sunuldu. Aynı zamanda çocukların sevinci için Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Etkinlikte palyaçolar ve nedimeler eşliğinde çocuklar için boyama etkinliği de düzenlendi.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

İHH Manisa Şube Başkanı Abdullah Oluk, bu programda verdiği destekler için teşekkür ederek, “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün Dünya Yetim Günü. Gözlerimizin nuru, en karanlık gecede yolumuzu aydınlatan gül yüzlü kandillerimiz. Saf, temiz bize emanet edilen kutsal varlıklarımız. Bu iftar programında maddi manevi destek sağlayan Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Muzaffer Yurttaş ve ekibine, her zaman desteklerini esirgemeyen İş Adamı Abdürrahim Arslan Bey’e, Şelale Plaza Sahibi Haydar Bey’e, STK başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve değerli bağışçılarımıza çok teşekkür ederim. Sadakalarınızı ve infaklarınızı cennete giden yol azığı yapsın Yüce Rabbim. Sözlerime son verirken, ümmetin evlatlarının ağlamadığı, sahipsiz kalmadığı, göz yaşlarının dindiği, tüm İslam alemine huzur ve selamet getiren günleri bizlere göstermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.