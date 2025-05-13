Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Madalya

BRONZ MADALYALAR KAZANDILAR

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın dördüncü gününde milli sporcular Ramazan Sevinç ve Eylül Duru Varlık bronz madalya kazanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek bu önemli organizasyonun dördüncü gününde, Eylül Duru Varlık kızlar +59 kiloda, Ramazan Sevinç ise erkekler 65 kiloda zorlu rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi oluyor.

TOPLAM MADALYA SAYISI BEŞ OLDU

Türkiye, şampiyonanın dördüncü gününde 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz elde ederek toplamda 5 madalya kazanıyor. Şampiyonanın son gününde, Türkiye’den 4 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.}},