Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda Madalya

DÜNYA YILDIZLAR TEKVANDO ŞAMPİYONASI’NDAN MADALYA İLE DÖNÜLDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcular 2 madalya kazanmış durumda. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fujairah şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 4 milli sporcu mücadele etti.

SPORCULAR MADALYA KAZANDI

Erkekler 49 kiloda Yunus Ali Körpe gümüş madalya elde ederken, kızlar 55 kiloda Berfin Avcı da bronz madalya ile ödüllendirildi. Şampiyonanın üçüncü gününde antrenmanlarına devam eden dört milli sporcu daha tatamide madalya mücadelesi verecek ve ülkemizi temsil edecek.