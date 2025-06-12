Dünyaca Ünlü Futbolcular Belek’te Tatil Yapıyor

AVRUPA’NIN ÜNLÜ FUTBOLCULARI ANTALYA’DA TATİL YAPIYOR

Dünyaca ünlü futbolcular, tatil için Türkiye’nin Antalya ilinin Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Otel’i tercih ediyor. Bu yılki tatil için Regnum Carya Otel’de konaklayan futbolcular arasında Liverpool’un oyuncusu Joe Gomez, Tottenham’dan James Maddison, Newcastle United’tan Kieran Trippier, Jamaal Lascelles ve Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy yer alıyor.

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Ayrıca Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray’dan Yunus Akgün ve Galatasaray kariyerini noktalamış olan Fernando Muslera da Belek Turizm Merkezi’nde tatil yapan isimler arasında. Premier Lig ekibi Tottenham’da oynayan James Maddison, Antalya’da her şeyin çok güzel olduğunu dile getirerek Regnum Carya Oteli’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk’e teşekkür etti. Maddison, Tottenham’da giydiği 10 numaralı formayı imzalayıp Öztürk’e hediye etti.