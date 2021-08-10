Dünyaca ünlü model, Şeyma Subaşı’nın eski aşkıyla

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın eski sevgisiyle görüntülendi.

Kanye West ile birliktelik iddialarıyla gündemde olan Irina Shayk, hem iş hem tatil yaptığı Ibiza’da Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Guido Senia ile görüntülendi.

Tanıtım yüzü olduğu firmanın tanıtım filmi için Ibiza adasında Mert Alaş’ın objektifinin karşısına geçen yıldız model Irina Shayk, çekimden sonra arkadaşlarıyla yorgunluk attı.

Shayk’ın kumsalda birlikte görüntülendiği grubun içinde modacı Riccardo Tisci’nin yanı sıra Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Guido Senia da yer aldı.

Kahverengi bir bikini giyen Shayk, uzun uzun yüzdü. Serinledikten sonra da kumsala çıkıp güneşlendi.

Oyuncu Bradley Cooper ile ilişisinden Lea adında bir kızı bulunan Shayk, geçtiğimiz aylarda Kanye West ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündemdeydi. İkili birkaç kez birlike de görüntülenmişti.