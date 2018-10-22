Bu otelde robotlar çalışıyor

Japonya’da ilginç otel. Otelde müşterileri 4 dil bilen insanımsı robotların karşılaşması dikkat çekti.

Giriş ve çıkış işlemlerinin insanı andıran robotlar tarafından yapıldığı otelde, müşteriler merak ettikleri konuları da yine robotlara sorarak öğreniyor. Konseptin amacı ise personel masraflarını azaltarak daha ucuz konaklama imkanı sunmak.

Genç nüfusun azlığı ve düşük doğum oranı nedeniyle robotlardan hayatın her alanında yararlanan Japonya’daki bir otel zinciri “istihdam” sorununu fırsata çevirdi. Normal şartlarda en az 30 personelin istihdamını gerektiren ortalama 130 odalı şubelerinde robotları kullanarak çalışan sayısını bir şubede 7’ye düşüren otel zinciri, neredeyse her hizmeti misafirlere robotlar aracılığıyla sunuyor.

RESEPSİYONİST ROBOTLAR 4 DİL BİLİYOR

Otele gelen müşterileri ilk olarak resepsiyonda bulunan ve görüntüsü insanı aratmayan robotlar karşılıyor. Pasaportunu özel ekranda taratan ve adını mikrofona söyleyen misafirler, konuştuğu tahmin edilen dilin robotlar tarafından otomatik olarak belirlenmesiyle 4 dil (İngilizce, Japonca, Korece ve Çince) konuşabilen robotlar aracılığı ile otele giriş işlemini tamamlıyor.

ODALARDA SON TEKNOLOJİ

Mütevazı dekorasyonuyla dikkat çeken odalar da teknolojinin son imkanlarını misafirlere sunuyor. Her odada bulunan ve internet bağlantısı aracılığıyla uluslararası ücretsiz telefon konuşmasına olanak tanıyan akıllı telefonlar aracılığıyla, odaların sıcaklık değerleri ve ışıklandırması gibi seçenekler hem odanın içinden hem de otel dışından kontrol edilebiliyor. Her odada bulunan son teknoloji gardıroplar ise 20 dakika gibi kısa bir sürede içine konulan kıyafetleri yıkayıp, kurutup, ütüleyebiliyor.

SORUSU OLANLAR ROBOTA SORUYOR

Otelde konaklayan misafirler bulundukları bölge ile ilgili merak ettikleri soruları da, ünlü arama motorunun “asistan” servisi ile entegre olarak çalışan hoparlöre soruyor. Hava durumu bilgisi gibi günlük sorulara yanıt verebilen akıllı asistan, “Bugün bölgemizde harika bir hava var. Şemsiyeye ihtiyacınız yok” benzeri bilgiler paylaşıyor. İsteyenler ise sorulara ünlü çizgi film karakteri Pikaçu’nun sesinden yanıt arıyor. Resepsiyondaki misafirlerin sorularını yanıtlamak için lobide bulunan yapay zeka ürünü “danışman robot” da zaman zaman misafirlerin “Çok şekersin” şeklindeki iltifatlarına “teşekkür” ile karşılık veriyor ve yüz ifadeleri ile memnuniyetini ifade ediyor.

NE KAFE NE RESTORAN VAR

Konaklama fiyatının sadece oda başına belirlendiği otel konseptinde, şubelerde ne kafe ne de restoran bulunuyor. Sıcak ve soğuk içecek servisi de otellerde bulunan içecek otomatları aracılığıyla yapılıyor.

AZ PERSONEL UCUZ KONAKLAMA

Dünyada bir ilk olan robot otel konsepti ile misafirlere uygun konaklama imkanı sunmayı amaçladıklarını belirten Otel Müdürü Maruf Umarov, “Az personel, benzer kalitedeki otellerle karşılaştırdığımızda az masraf demek. Bu durumda biz de ‘Daha ucuz konaklama imkanı neden sunmayalım’ diye düşünerek bu konsepti hayata geçirdik” diyor.

DİĞERLERİNDEN YÜZDE 30 UCUZ

Yüksek konaklama fiyatlarıyla bilinen Tokyo’da diğer otellerden ortalama olarak yüzde 30 ucuz konaklama hizmeti sunan robot otelde oda fiyatları şubeden şubeye farklılık gösterirken gecelik fiyatlar 7 bin yen (yaklaşık 350 lira) ile 12 bin yen (600 lira) arasında değişiyor.

TRT