Dünyada süper varyant paniği

Corona virüsün yeni varyantı tüm dünyada paniğe neden oldu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, süper varyant hakkında uyarılarda bulundu.

Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı endişeye sebep oldu. Bu varyanta karşı da en büyük silah olan mevcut aşıların etkinliği dikkatle takip ediliyor.

“İzlenmesi gereken bir durum ve çok önemli. Göründüğü kadarıyla Delta varyantı sonrasında dikkat edilmesi gereken varyant gibi görünüyor. İleride nasıl seyredeceğini net olarak görmek zor ama şu an itibarıyla endişe ile izliyoruz.”

Daha hızlı yayılıyor, yakından izleniyor

Özlü, “Süper varyant yeni bir dalgaya neden olur mu?” sorusuna ise şöyle cevap veriyor:

“Okumalarıma göre yeni varyant, Delta varyantına göre daha hızlı yayılma ve vaka sayılarında artış gösteriyor. Fakat bunu net bir şekilde söylememiz için biraz daha gözlemlememiz gerekir.”

Aynı durumun aşıların etkisi konusunda da geçerli olduğunu ifade eden Özlü, “Önümüzdeki dönemde bu varyant aşılardan kurtulmuş mudur, etkili midir, yapılan çalışmalar sonrası görebiliriz” dedi.