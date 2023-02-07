Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrası tüm dünyadan arama kurtarma ekipleri bölgeye geliyor.

Arama kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’ye hareket ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılacak Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Adana`ya geldi.