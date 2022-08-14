Dünyanın akciğerleri alarm veriyor. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre ormansızlaşma, yılın ilk yedi ayında rekor seviyeye ulaştı.

Ağaç kaybı, Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında arttı.

Ormansızlaşma sadece Temmuz ayında toplam bin 487 kilometrekare olarak kayıtlara geçti.

Yok olan alanın büyüklüğü ABD’nin New York kentinin yedi katı büyüklüğünde…

SORUMLUSU BOLSONARO MU?

Uzmanlar ve çevre aktivistleri, tahribatla ilgili Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yo sorumlu tutuyor. Bolsonaro,Amazonların tarıma ve madenciliğe açılmasını teşvik eden politikalarıyla eleştirilerin hedefindeydi.

9 ülkeye yayılan Amazon Ormanlarının yüzde 60’ı Brezilya’da yer alıyor.

Amazon ormanları yüksek miktarda karbon absorbe ettiği için küresel ısınmaya karşı dünyayı koruması açısından kritik önemde.

Amazonlar’da 2020’nin Ağustos ayından 2021 yılının Temmuz ayına kadar 13 bin 235 kilometrekare orman yok olmuş, bu veri, son 15 yılın en yüksek kaybı olarak kayıtlara geçmişti.