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Dünyanın En Büyük Bayrağı Azerbaycan’da

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DÜNYANIN EN BÜYÜK BAYRAĞI GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Azerbaycan’da yeni yapılan Zafer Parkı’nda sergilenen bayrak, Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘dünyanın en büyük bayrağı’ olarak kaydedildi. Bakü’nün tarihi Bayrak Meydanı’nda yer alan bu dev bayrak, göndere çekilerek bu unvana sahip oldu.

ÖLÇÜLERİ VE AĞIRLIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bayrağın eninin 36 metre, uzunluğunun ise 72 metre olduğu belirtiliyor. Ağırlığı 500 kilogramdan fazla olan bu bayrak, 6 terzi tarafından tam iki haftada hazırlanarak izleyicilere sunuluyor.

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