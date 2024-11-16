Dünyanın En Büyük Meyvesi Jackfruit Yetişti

ALANYA’DA JACKFRUIT HASADI YAPILDI

Alanya’nın Uğrak Mahallesi Aydap mevkisinde, “dünyanın en büyük meyvesi” olarak bilinen jackfruit yetiştirilerek hasadı gerçekleştirildi. Bilimsel adı ‘Artocarpus heterophyllus’ olan jackfruit, Güneydoğu Asya’ya özgü tropikal bir meyve olmasının yanı sıra, 40-50 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Hindistan, Bangladeş, Tayland, Endonezya ve Filipinler gibi sıcak ve nemli iklimlerde doğal olarak yetişen bu meyve, Türkiye’de deneme amaçlı olarak yetiştirilmeye başladı. Sert ve dikenli bir kabuğa sahip olan jackfruit meyvesini bahçesinde yetiştiren üretici Tunahan Soylu, meyvenin yetişme süreci hakkında bilgiler paylaştı.

SOYLU, JACKFRUIT’TEN UMUTLU

Tunahan Soylu, Türkiye’de henüz fazla tanınmamış bu meyveyi üretmeye karar verdiğini ve bunun için kapsamlı bir araştırma yaptığını açıkladı. Jackfruit meyvesinin Hindistan, Bangladeş ve Güneydoğu Asya’nın sıcak ve nemli iklimlerinde yetiştiğini öğrendiğini aktaran Soylu, “Dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit meyvesinin Türkiye’de yetişip yetişemeyeceğini merak ettim” şeklinde konuştu. Soylu, bu amaçla 5 yıl önce Vietnam’dan bir arkadaşına getirttiği çekirdekleri, deneme amaçlı olarak Alanya’daki bahçesine diktiğini belirtti.