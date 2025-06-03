Dünyanın En İyi 10 Köprüsü Açıklandı

DÜNYANIN EN İYİ KÖPRÜLERİ BELİRLENDİ

Daily Mail Gazetesi’nin seyahat uzmanları, dünya genelindeki en etkileyici 10 köprüyü sıraladı. Ekip, bu köprüleri belirlerken mühendislik mükemmeliyeti, estetik tasarım ve tarihi değer gibi unsurları dikkate aldı.

İSTANBUL’UN İKONİK KÖPRÜSÜ

İstanbul’un o efsanevi köprüsü, sunduğu eşsiz manzara, muhteşem mühendisliği ve tarihi önemi sayesinde dünyanın en iyi köprüleri listesine girmeyi başardı. Seyahat uzmanlarının belirlediği bu liste, farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen mimari harikaları gözler önüne seriyor.

DÜNYA ÇAPINDAKİ DİĞER KÖPRÜLER

Listede yer alan diğer köprüler, her biri kendi benzersiz özellikleri ile dikkat çekiyor. Mühendislik ve sanatın birleşimini temsil eden bu yapılar, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor. İşte dünyanın en iyi 10 köprüsü…