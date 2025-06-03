Gündem

Dünyanın En İyi 10 Köprüsü Açıklandı

dunyanin-en-iyi-10-koprusu-aciklandi

DÜNYANIN EN İYİ KÖPRÜLERİ BELİRLENDİ

Daily Mail Gazetesi’nin seyahat uzmanları, dünya genelindeki en etkileyici 10 köprüyü sıraladı. Ekip, bu köprüleri belirlerken mühendislik mükemmeliyeti, estetik tasarım ve tarihi değer gibi unsurları dikkate aldı.

İSTANBUL’UN İKONİK KÖPRÜSÜ

İstanbul’un o efsanevi köprüsü, sunduğu eşsiz manzara, muhteşem mühendisliği ve tarihi önemi sayesinde dünyanın en iyi köprüleri listesine girmeyi başardı. Seyahat uzmanlarının belirlediği bu liste, farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen mimari harikaları gözler önüne seriyor.

DÜNYA ÇAPINDAKİ DİĞER KÖPRÜLER

Listede yer alan diğer köprüler, her biri kendi benzersiz özellikleri ile dikkat çekiyor. Mühendislik ve sanatın birleşimini temsil eden bu yapılar, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor. İşte dünyanın en iyi 10 köprüsü…

ÖNEMLİ

Gündem

E-Defter Süresi Uzatıldı, Dikkat!

Elektronik defterlerin hazırlanma, onaylanma ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yüklenme tarihleri 16 ve 23 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.
Gündem

Marmaray’daki Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Marmaray'da yaşanan bir kavga sırasında, çocuklarının önünde dövülüp burnu kırılan Deniz E., tartıştığı Zehra A.'nın ifadesiyle olayın nasıl başladığını aktardı. Yeni görüntüler de yayımlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.