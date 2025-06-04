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Dünyanın En İyi 10 Köprüsü Belirlendi

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DÜNYANIN EN İYİ KÖPRÜLERİ BELİRLENDİ

Daily Mail Gazetesi’nin seyahat uzmanları, dünya genelindeki en iyi 10 köprüyü belirlemeye yönelik bir liste oluşturdu. Ekip, bu değerlendirmeleri yaparken mühendislik başarısını, estetik tasarımı ve tarihi önemi gibi çeşitli kriterleri esas aldı.

İSTANBUL’UN EFSANE KÖPRÜSÜ

İstanbul’un meşhur köprüsü, sunmuş olduğu eşsiz manzara, mükemmel mühendislik yapısı ve tarihi değerleriyle en iyiler listesine girmeyi başardı. İşte dünya çapında öne çıkan köprülerin sıralaması…

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