Dünyanın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşında!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116. YAŞINA GİRDİ

İngiliz Ethel Caterham, dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyarak 116. yaşına girdi. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında vefat etmesinin ardından bu unvan Caterham’a geçmişti. Surrey’de bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

BAKIM EVİNDEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” dedi. Caterham’ın röportaj vermeyeceği kaydedilirken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği ifade edildi.

TARİHE TANIKLIK YETİŞKİNİ

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihin en yaşlı insanı ise 1997’de 122 yıl 164 gün yaşayıp vefat eden Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşam sırrını ise “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” cümleleriyle açıklamıştı.