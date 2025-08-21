Dünyanın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşında!

DÜNYA TARİHİNDE BİR DÖNEMİ TEMSİL EDİYOR

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan Ethel Caterham, 116 yaşına girdi. Bu unvan, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında vefat etmesinin ardından Caterham’a bırakıldı. Caterham, Surrey’de bir bakım evinde yaşıyor ve doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

İLGİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPILIYOR

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” ifadesini kullandı. Caterham’ın herhangi bir röportaj vermeyeceği belirtildi ancak Kral 3. Charles’ın bu kuralın tek istisnası olabileceği ifade edildi.

TARİHSEL BİR YOLCULUK

Ethel Caterham, 21 Ağustos 1909 tarihinde, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, en uzun yaşayan insan ise 1997 yılında 122 yıl ve 164 gün yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşamının sırrını ise “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” diyerek açıklıyor.