Dünyanın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşında!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan İngiliz Ethel Caterham, 116. yaşını kutladı. Bu unvan, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından Caterham’a geçmiştir. Surrey’de bulunan bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

KRAL CHARLES’A BİR İSTİSNA OLARAK İZİN VERİLDİ

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” açıklamasını yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği bildirilse de, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği dile getirildi.

TARİHİ BİR DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı 1997 yılında 122 yıl 164 günlükken yaşamını yitiren Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşamının sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklamıştı.