Dünyanın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşında!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen İngiliz Ethel Caterham, 116. yaşını kutladı. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bu unvan Caterham’a geçmiştir. Surrey’de bir bakım evinde yaşamını sürdüren Caterham, doğum gününü ailesiyle bir araya gelerek kutladı.

GÖSTERİLEN İLGİDEN MİNNETTAR

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” ifadesini kullandı. Caterham’a yönelik röportaj vermesi beklenmezken, şayet bir istisna olursa bu kişin Kral 3. Charles olabileceği belirtildi.

HAYATI 1. DÜNYA SAVAŞI’NDAN ÖNCE BAŞLADI

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce, İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihin en yaşlı insanı, 1997 yılında 122 yıl 164 gün yaşarken ölen Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşam sırrını ise “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklamıştır.