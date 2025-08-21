Dünyanın En Yaşlı Kişisi 116 Yaşında

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham, 116 yaşına basıyor. Brezilyalı rahibe Inah Canbarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşındayken vefat etmesinin ardından Caterham, hâlâ hayatta olan en yaşlı kişi unvanını kazandı. 21 Ağustos 1909’da doğan Caterham, İngiliz Kral VII. Edward’ın hayatta kalan son tebaası olma özelliğini taşıyor. Kral Charles, 2024 yılında Caterham’ın 115’inci doğum gününde kendisine bir kart gönderdi.

Ethel Caterham’IN TARİHİ ÇERÇEVESİ

Caterham, Titanik’in batışından üç yıl ve Sovyetler Birliği’nin kurulduğu Rus Devrimi’nden sekiz yıl önce dünyaya geldi. İki dünya savaşının tanığı olan Caterham, İngiltere’nin Hampshire bölgesinde sekiz çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğu olarak yetişti. Gençken Hindistan’da çocuk bakıcılığı yaptı. Sonrasında kocasıyla birlikte Hong Kong ve Cebelitarık’ta yaşadı.

AİLESİ VE BAKIM EVİNDEN AÇIKLAMA

Bakımevi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. yaş günlerinde aldıkları tüm güzel mesajlar ve ilgi için çok minnettar” açıklamasında bulundu. Ethel’in bu özel günü, ailesiyle birlikte “sessizce” geçireceği ve “kendi temposunda günün tadını çıkarabileceği” ifade edildi. Şu ana kadar yaşı kanıtlanmış en yaşlı insan, 1997’de 122 yıl 164 gün yaşadıktan sonra vefat eden Fransız Jeanne Louise Calment olmuştu. Bu haber ilgili ekip tarafından hazırlığı ve denetimi yapılmıştır.