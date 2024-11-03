Dünyanın Geleceği İçin Seçim Sınavı

SEÇİM YARIŞI: BİLİNMEYEN DENKLEM

Seçim ortamı, bu yıl birçok bilinmeyenin bulunduğu bir denkleme benziyor. Donald Trump’ın başkanlık dönemi boyunca ABD’nin iki büyük partisinin seçmenleri arasında gözlemlenen büyük kutuplaşma, bugünkü durumu şekillendiriyor. Aynı zamanda, dünyada yaşanan siyasi gerilimlerin de etkisiyle ABD’nin iç politikasında göçmenlerle ilgili meseleler öne çıkıyor. Bu konuların detaylarını, seçim hukuku üzerine çalışan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi Yunus Emre Erdölen, Ortadoğu üzerinde uzmanlaşan Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Deniz Tansi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Emre Alkin araştırdı.

KUTUPLAŞMA VE GÜVENLİK SORUNLARI

Yunus Emre Erdölen, bu kutuplaşmanın sonuçlarını şu sözlerle ifade ediyor: “‘Kutuplaşma şiddet olaylarına neden olabilir.’” Bu yorum, mevcut siyasi ortamın, toplumsal barış üzerinde ciddi etkileri olabileceğini gösteriyor. Seçim sürecinin bu şekilde ilerlemesi, muhtemel çatışmalar ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirebilir.

USTALARDAN DEĞERLENDİRMELER

Bu bağlamda, Deniz Tansi’nin de vurguladığı gibi, Ortadoğu’daki gelişmeler ABD’nin iç siyasetine dolaylı yoldan yön veriyor. Seçimlerdeki kutuplaşma, sadece siyasi arenayı değil, aynı zamanda toplumun genel dinamiklerini de etkileyen bir faktör oluyor. Ekonomist Prof. Emre Alkin, mevcut durumun ekonomik yansımaları üzerine düşünceleriyle dikkat çekiyor.