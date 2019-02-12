Dünyanın gözü Ankara’ya çevrildi

Dünyanın gözü 22 Şubat’ta Ankara’ya çevrilecek. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Özel Temsilcisi Kabulov, Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Türkiye’ye gelecek.

Rusya’nın başkenti Moskova’da basına açıklamada bulunan Kabulov, Afgan siyasetçilerin, 5-6 Şubat’ta Moskova’da Taliban temsilcileriyle bir araya gelerek barış konusunu görüşemelerini değerlendirdi.

Kabulov, toplantının Afganistan’daki siyasi gelişim sağlanmasında dönüm noktası için zemin oluşturduğunu belirterek, ana konunun ABD’nin askerlerini Afganistan’dan çekmesi ve barışın sağlanması olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, sonuca varmadan çok fazla kaynak ve insan harcadığını söylediğini hatırlatan Kabulov, “ABD, nihayet bu savaşı sonlandırması gerektiğinin farkına vardı. Fakat şimdilik bununla ilgili konuşmak için çok erken.” ifadesini kullandı.

“Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcileri 22 Şubat’ta Ankara’da bir araya gelecek.” diyen Kabulov, şunları dile getirdi:

“Afganistan halkı barışı ve kendi devletini restore etmek istiyor. Afganlar çalışkan bir millet ve bu konuda güzel sonuçlar elde edilebilir. Moskova’da yapılan toplantı bunu gösteriyor. Rusya olarak bu konuda Afganlara gerekli desteği vermeye hazırız.”

Taliban’ın siyasi hedeflerinin olduğuna işaret eden Kabulov, yabancı bir ülkeye ait ordunun Afganistan’da olmasının istenmediğini belirtti.

Kabulov, terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan’da başarılı olamayacağını ve Taliban’a karşı duramadığını söyledi.

Ayrıca Kabulov, Afganistan sorunun çözümünde Pakistan ve İran’ın kilit ülkeler olduğunu kaydetti.

TRT