Dünyanın gözü Biden’ın konuşmasına çevrildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın yarın Omicron varyantı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Biden’ın konuşması sırasında ek önlemler açıklayarak kış planının ayrıntılarının ötesine geçmesi bekleniyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre Biden aşı olmayan Amerikalılar için kış mevsiminin nasıl görüneceği konusunda kesin bir uyarıda bulunacak. Beyaz Saray danışmanları yönetimin artmakta olan vakalara hazırlıklı olduğunu ve Biden’ın bu zorluğa karşı ekibinin nasıl yanıt vereceğini açıklamak istediğini kaydediyor.

Biden konuşmasında ülkede yardıma ihtiyacı olan topluluklara yönelik yönetimin atacağı adımları açıklayacak.

Biden son günlerde sağlık ekibinden ek Covid brifingleri alıyor. Amerika Başkanı’nın ekibine Amerikan kamuoyuna yönelik mesajın Omicron varyantının daha bulaşıcı olması ve daha hızlı yayılmasının beklenmesi nedeniyle doğrudan olması gerektiğini söylediği kaydediliyor.