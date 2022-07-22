Dünyanın gözü İstanbul’daki toplantıda

Dünyanın gözü İstanbul’da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araya girmesiyle görüşme yapacak olan taraflar Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle, tahıl krizi çözülüyor. Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, bugün İstanbul’da tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalanacak.

Türkiye’nin tahıl krizinin çözülebilmesi için ortaya koyduğu çaba sonuç verdi.

Taraflar, İstanbul’da bir araya gelerek Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalayacak.

Böylece, savaş nedeniyle Ukrayna’dan sevkiyatı yapılamayan tonlarca tahıl, Karadeniz üzerinden dünya piyasasına ulaşabilecek.

Anlaşmaya ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığından geldi.

Açıklamada saat 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla imza töreni yapılacağı belirtildi.

Ukrayna ve ABD’den mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de imza töreninde hazır bulunacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy anlaşma için, “Yarın limanlarımızdaki blokajın kaldırılması ile ilgili Türkiye’den haberler almayı umuyoruz.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “BM aracılığıyla gerçekleştirilen Ukrayna tahılının çıkarılmasına yönelik anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz” mesajı verdi.

Türkiye kilit rol oynadı

Tarafları anlaşmaya ikna etme noktasında Türkiye kilit rol oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘tahıl koridorunun’ hayata geçirilebilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

İki tarafın heyetleri, 13 Temmuz’da Tahıl Koridoru Zirvesi için İstanbul’da yüz yüze buluştu.

Zirvede sağlanan uzlaşı, anlaşmanın kapısını açtı.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tahran’da gerçekleşen Türkiye-İran-Rusya 3’lü Zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelmişti.

Dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Ev sahibi sıfatıyla ara buluculuğumuz var” ifadelerini kullanmıştı.