DÜP Fen Edebiyat Fakültesi Etkinlik Düzenledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi’nde önemli bir etkinlik gerçekleşti. Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nün düzenlediği Çeviribilim Araştırmaları Poster Sunum Etkinliği, bölüm öğretim elemanları, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlik, 4. sınıf öğrencilerinin, Doç. Dr. Burcu Gökgöz Kurt’un yürüttüğü Çeviribilim Araştırmaları dersi kapsamında geliştirdikleri projeleri paylaşmaları amacıyla düzenlendi.

ÖĞRENCİLER AKTİF ROL ALDI

Arş. Gör. Hanımnur Mercan’ın katkılarıyla düzenlenen bu etkinlikte, öğrenciler çeviribilim alanında farklı konular üzerinde yoğunlaşarak İngilizce hazırladıkları poster sunumlarıyla araştırmalarını sundu. Sunumlar sırasında öğrenciler, araştırma planlamasından veri toplama ve analiz süreçlerine, raporlamadan sunuma kadar tüm aşamalarda aktif rol alarak akademik araştırma deneyimi kazandı. Posterler önünde yapılan birebir sunumlar sayesinde öğrenciler, hem öğretim elemanlarından hem de arkadaşlarından geri bildirim alma şansı buldu.

Etkinlik ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Burcu Gökgöz Kurt ve Arş. Gör. Hanımnur Mercan, “Öğrencilerimizin araştırma sürecinden sunum aşamasına kadar gösterdikleri titizlik takdire şayan. Onlar için ve bölümümüzde bir ilk olan poster sunum etkinliğiyle hem akademik anlamda geliştiler hem de mezuniyet arifesinde güzel bir anı biriktirdiler. Bundan sonraki yıllarda da aynı etkinliği devam ettirmeyi planlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Etkinlik, sunumların ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.