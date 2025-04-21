Dupnisa Mağarası, 3 Milyon Yıllık

DUPNİSA MAĞARASI’NIN EŞSİZ GÜZELLİĞİ

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunan 3 milyon yıllık Dupnisa Mağarası, doğal oluşumları ve serin havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte günlük ziyaretçi sayısının 500’den bin kişiye çıkması bekleniyor. Trakya’nın tek turizme açık doğal mağarası olan Dupnisa, Sarpdere köyü yakınlarında yer alıyor ve her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bu 3 milyon yıllık mağara, hem görsel güzelliği hem de barındırdığı canlı çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

GÖRSEL İHTİŞAM VE DOĞAL OLUŞUMLAR

2 bin 700 metre uzunluğundaki Dupnisa Mağarası’nın 500 metrelik bölümü ziyarete açık. Bu alanda beyazdan kırmızıya, kahverengdadan grinin tonlarına kadar uzanan sarkıt ve dikit oluşumları ile damla taş havuzları yer alıyor. Mağara içindeki sıcaklık girişte 12, çıkışta ise 17 dereceye kadar ulaşıyor. Bu sıcaklık değişikliği, damla taş oluşumlarının şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

YARASALARLA PAYLAŞILAN BİR YAŞAM ALANI

Dupnisa Mağarası, 16 farklı türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor. Yarasaların üreme dönemi olan 15 Kasım – 15 Mayıs tarihleri arasında mağaranın su bulunan bölümüne ziyaretçi alınmıyor. Bu dönemde sadece kuru kısım gezilebiliyor.

ARTAN ZİYARETÇİ SAYISI VE GELECEK HEDEFLERİ

2003 yılında ziyarete açılan Dupnisa Mağarası, geçtiğimiz yıl 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl, havaların erken ısınması ile birlikte günlük ziyaretçi sayısının 500’lere ulaştığı bildiriliyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde bu sayının bin kişiyi bulabileceğini belirtiyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirmenin tadını çıkarırken, eşsiz doğal oluşumları da gözlemliyor.

ULAŞIM KOLAYLIĞI VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ

Kırklareli merkezine 58 kilometre uzaklıkta olan Dupnisa Mağarası’na ulaşım oldukça kolay. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bu yer, doğa yürüyüşü tutkunları ve fotoğraf meraklılarının popüler duraklarından biri haline geldi.