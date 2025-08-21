Durağan’da Belini İnciten Vatandaşa Yardım

Olayın Gelişimi

Sinop’un Durağan ilçesinde belini inciten bir vatandaş, köy hizmetleri greyderiyle açılan yoldan patpat motorla ambulansa taşındı. Olay, Durağan ilçesine bağlı Sarıyer köyünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, yurt dışında yaşayan bir vatandaş köyüne döndü ve tarihi yerleri gezmek için akrabalarıyla birlikte dolaşmaya başladı. Akşam saatlerinde dönüş yolunda dengesini kaybederek düştü ve belini incitti. İlk başta durumu fark etmeyen kişi bir süre sonra yürüyemez hale geldi.

Yardım Çabaları

Yanındakiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ancak arazinin sarp yapısı ve yolun kapalı olması sebebiyle ambulans hastaya ulaşamadı. Bu durum üzerine köy hizmetlerine ait greyder devreye girdi ve yolu açmak için harekete geçti. Ekiplerin gösterdiği yoğun çabayla hasta, patpat motoruna bindirilerek greyderin açtığı yoldan ambulansın bulunduğu noktaya kadar ulaştırıldı.

Hastanın Durumu

Ambulansa ulaştırılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Durağan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olay, köydeki ulaşım zorluklarının ve acil yardım hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.